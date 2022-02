CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 876 May 884 3-4 Jul 878 3-4 Sep 874 3-4 Dec 876 1-2 Mar 877 May 863 1-2 Jul 823 Sep 817 1-2 Dec 821 1-4 Mar 819 3-4 May 806 3-4 Jul 763 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 683 3-4 May 681 1-4 Jul 674 1-2 Sep 628 3-4 Dec 611 1-4 Mar 618 May 621 1-2 Jul 622 3-4 Sep 579 1-4 Dec 570 Mar 576 1-2 May 576 Jul 578 Sep 527 Dec 514 Jul 520 1-4 Dec 499 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 678 3-4 May 676 Jul 618 3-4 Sep 522 1-4 Dec 514 1-2 Mar 501 May 501 3-4 Jul 501 3-4 Sep 492 3-4 Dec 492 3-4 Jul 492 3-4 Sep 511 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1675 May 1671 Jul 1660 Aug 1617 1-2 Sep 1535 1-2 Nov 1487 1-2 Jan 1484 1-2 Mar 1454 1-4 May 1442 3-4 Jul 1437 1-4 Aug 1413 1-2 Sep 1365 1-4 Nov 1329 1-4 Jan 1330 1-2 Mar 1327 May 1327 Jul 1317 Aug 1315 Sep 1315 Nov 1248 1-4 Jul 1248 1-4 Nov 1230 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 70.72 May 70.58 Jul 69.96 Aug 68.60 Sep 67.19 Oct 65.84 Dec 65.38 Jan 65.12 Mar 64.71 May 64.39 Jul 64.17 Aug 63.74 Sep 63.25 Oct 62.82 Dec 62.70 Jan 62.53 Mar 62.58 May 62.58 Jul 62.31 Aug 62.31 Sep 62.31 Oct 62.13 Dec 61.79 Jul 61.69 Oct 61.69 Dec 61.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 471.10 May 466.00 Jul 463.50 Aug 452.80 Sep 438.80 Oct 425.70 Dec 424.00 Jan 419.10 Mar 406.00 May 398.80 Jul 395.70 Aug 387.00 Sep 374.90 Oct 359.80 Dec 358.40 Jan 356.40 Mar 354.40 May 354.40 Jul 354.50 Aug 354.50 Sep 354.50 Oct 354.50 Dec 349.40 Jul 349.40 Oct 349.40 Dec 349.40