BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2656 Up 16 Mar 2590 2611 2560 2611 Up 38 May 2680 Up 14 May 2623 2663 2611 2656 Up 16 Jul 2655 2684 2639 2680 Up 14 Sep 2660 2691 2649 2687 Up 13 Dec 2645 2679 2637 2677 Up 17 Mar 2626 2658 2617 2656 Up 18 May 2617 2643 2603 2643 Up 19 Jul 2605 2631 2590 2631 Up 17 Sep 2615 2618 2610 2618 Up 17 Dec 2606 Up 17