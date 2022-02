Tuesday At Club Deportivo Universidad Catolica Santiago, Chile Purse: $475,960 Surface: Red clay SANTIAGO, CHILE (AP) _ Results Tuesday from Chile Open at Club Deportivo Universidad Catolica (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 32

Miomir Kecmanovic (6), Serbia, def. Marco Cecchinato, Italy, 7-5, 6-1.

Sebastian Baez (7), Argentina, def. Juan Pablo Varillas, Peru, 6-4, 6-4.

Jaume Munar, Spain, def. Daniel Elahi Galan, Colombia, 6-1, 6-3.

Men's Doubles

Round of 16

Andre Goransson, Sweden, and Nathaniel Lammons (3), United States, def. Albert Ramos-Vinolas and Bernabe Zapata Miralles, Spain, 6-2, 7-5.