Men's Bronze Medal Game Slovakia 4, Sweden 0

Slovakia 0 2 2 — 4 Sweden 0 0 0 — 0

First Period_No Scoring. Penalties_Libor Hudacek, Slovakia (tripping).

Second Period_1, Slovakia, Juraj Slafkovsky (Peter Ceresnak), 23:17. 2, Slovakia, Samuel Takac (Pavol Regenda), 32:47 (pp). Penalties_Anton Lander, Sweden (hooking); Dennis Everberg, Sweden (illegal check to the head or neck); Peter Cehlarik, Slovakia (closing hand on puck).

Third Period_3, Slovakia, Juraj Slafkovsky (Peter Cehlarik), 58:26. 4, Slovakia, Pavol Regenda, 58:46. Penalties_Daniel Brodin, Sweden (roughing).

Shots on Goal_Sweden 8-8-12_28. Slovakia 14-14-15_43.

Goalies_Sweden, Lars Johansson, Magnus Hellberg. Slovakia, Patrik Rybar, Branislav Konrad.

Referee_Olivier Gouin, Canada. Yevgeni Romasko, Russia. Gleb Lazarev, Russia. Nikita Shalagin, Russia.