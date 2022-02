CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 797 May 804 Jul 800 3-4 Sep 802 1-2 Dec 806 3-4 Mar 810 May 802 1-4 Jul 771 1-2 Sep 771 Dec 775 Mar 774 3-4 May 768 3-4 Jul 722 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 654 1-4 May 652 3-4 Jul 647 Sep 608 3-4 Dec 597 3-4 Mar 604 3-4 May 608 1-4 Jul 609 3-4 Sep 569 Dec 560 1-4 Mar 567 1-4 May 566 3-4 Jul 568 1-4 Sep 518 1-2 Dec 509 Jul 515 Dec 494 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 689 1-2 May 686 1-2 Jul 623 1-4 Sep 520 Dec 512 Mar 511 1-2 May 511 1-2 Jul 511 1-2 Sep 502 1-2 Dec 502 1-2 Jul 502 1-2 Sep 521 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1601 1-2 May 1603 1-2 Jul 1601 Aug 1565 1-2 Sep 1499 Nov 1463 3-4 Jan 1461 3-4 Mar 1433 3-4 May 1423 1-4 Jul 1419 1-4 Aug 1397 1-2 Sep 1349 1-4 Nov 1311 3-4 Jan 1311 1-2 Mar 1308 May 1308 Jul 1298 Aug 1296 Sep 1296 Nov 1243 3-4 Jul 1243 3-4 Nov 1222 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 67.57 May 67.61 Jul 67.32 Aug 66.34 Sep 65.18 Oct 64.07 Dec 63.60 Jan 63.34 Mar 62.93 May 62.61 Jul 62.39 Aug 62.02 Sep 61.56 Oct 61.16 Dec 61.12 Jan 60.97 Mar 61.02 May 61.02 Jul 60.75 Aug 60.75 Sep 60.75 Oct 60.57 Dec 60.23 Jul 60.13 Oct 60.13 Dec 59.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 447.90 May 445.70 Jul 445.10 Aug 437.60 Sep 427.90 Oct 418.80 Dec 417.40 Jan 413.40 Mar 402.60 May 396.20 Jul 393.30 Aug 384.10 Sep 370.80 Oct 354.80 Dec 353.90 Jan 351.70 Mar 349.50 May 349.40 Jul 349.50 Aug 349.50 Sep 349.50 Oct 349.50 Dec 346.40 Jul 346.40 Oct 346.40 Dec 346.40