CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 798 May 804 3-4 Jul 800 1-4 Sep 802 1-4 Dec 807 Mar 810 1-2 May 802 3-4 Jul 772 3-4 Sep 772 Dec 776 Mar 775 3-4 May 769 3-4 Jul 722 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 650 May 649 1-4 Jul 645 Sep 607 3-4 Dec 596 1-2 Mar 603 1-2 May 607 Jul 608 1-2 Sep 568 3-4 Dec 559 3-4 Mar 566 3-4 May 566 1-4 Jul 568 Sep 518 1-4 Dec 509 3-4 Jul 514 Dec 495 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 715 May 705 1-4 Jul 627 3-4 Sep 519 1-4 Dec 508 Mar 507 1-2 May 507 1-2 Jul 507 1-2 Sep 498 1-2 Dec 498 1-2 Jul 498 1-2 Sep 517 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1592 May 1596 Jul 1593 1-2 Aug 1559 1-4 Sep 1496 Nov 1460 3-4 Jan 1458 3-4 Mar 1430 May 1418 1-4 Jul 1413 Aug 1391 1-4 Sep 1343 Nov 1305 Jan 1305 Mar 1301 1-2 May 1301 1-2 Jul 1288 3-4 Aug 1286 3-4 Sep 1286 3-4 Nov 1240 1-4 Jul 1240 1-4 Nov 1219 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 66.81 May 66.88 Jul 66.59 Aug 65.59 Sep 64.44 Oct 63.36 Dec 62.96 Jan 62.68 Mar 62.26 May 61.95 Jul 61.74 Aug 61.37 Sep 60.93 Oct 60.55 Dec 60.49 Jan 60.33 Mar 60.38 May 60.38 Jul 60.11 Aug 60.11 Sep 60.11 Oct 59.93 Dec 59.59 Jul 59.49 Oct 59.49 Dec 59.16 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 449.20 May 447.50 Jul 447.10 Aug 439.40 Sep 429.90 Oct 421.40 Dec 419.90 Jan 415.80 Mar 404.20 May 397.10 Jul 394.40 Aug 384.90 Sep 372.00 Oct 356.80 Dec 355.60 Jan 353.10 Mar 352.30 May 352.30 Jul 351.10 Aug 351.10 Sep 351.10 Oct 351.10 Dec 348.40 Jul 348.40 Oct 348.40 Dec 348.40