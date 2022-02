Sweden 2, Canada 0

Sweden 0 0 2 — 2 Canada 0 0 0 — 0

First Period_No Scoring. Penalties_Jack McBain, Canada (interference); Joakim Nordstrom, Sweden (interference).

Second Period_No Scoring. Penalties_Christian Folin, Sweden (tripping); Josh Ho-Sang, Canada (too many players); Jordan Weal, Canada (interference); Anton Lander, Sweden (interference).

Third Period_1, Sweden, Lucas Wallmark, 50:15. 2, Sweden, Anton Lander (Pontus Holmberg), 58:10. Penalties_None.

Shots on Goal_Sweden 10-8-8_26. Canada 8-9-5_22.

Goalies_Sweden, Lars Johansson, Magnus Hellberg. Canada, Eddie Pasquale, Matt Tomkins.

Referee_Andrew Bruggeman, United States. Yevgeni Romasko, Russia. William Hancock Ii, United States. Gleb Lazarev, Russia.