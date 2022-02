Canada 7, China 2

Canada 2 3 2 — 7 China 1 1 0 — 2

First Period_1, Canada, Jordan Weal (Adam Tambellini, Maxim Noreau), 06:57 (pp). 2, Canada, Jordan Weal (Eric Staal, Adam Tambellini), 09:55 (pp). 3, China, Jian An (Wei Ruike), 15:32. Penalties_Morgan Ellis, Canada (slashing); Ying Rudi, China (high sticking); Daniel Winnik, Canada (slashing); Wang Taile, China (interference on a goalkeeper); Ye Jinguang, China (interference); Jian An, China (slashing); Owen Power, Canada (roughing).

Second Period_4, Canada, Adam Tambellini (Maxim Noreau, Jordan Weal), 26:36 (pp). 5, Canada, Adam Tambellini, 28:39 (ps). 6, Canada, Eric O'Dell (Jason Demers, Kent Johnson), 32:05. 7, China, Jian An (Luo Jia, Jieke Kailiaosi), 38:59 (pp). Penalties_Zhang Zesen, China (boarding); Jieke Kailiaosi, China (hooking); Wei Ruike, China (too many players); Morgan Ellis, Canada (elbowing); Tyler Wotherspoon, Canada (holding an opponent); Daniel Winnik, Canada (slashing); Fu Jiang, China (unsportsmanlike conduct).

Third Period_8, Canada, Eric Staal (Mason McTavish, Jack McBain), 55:55. 9, Canada, Jack McBain (Maxim Noreau, Adam Tambellini), 58:19 (pp). Penalties_Mason McTavish, Canada (high sticking); Ye Jinguang, China (illegal check to the head or neck); Fu Shuai, China (boarding).

Shots on Goal_Canada 17-11-17_45. China 10-13-6_29.

Goalies_Canada, Eddie Pasquale, Matt Tomkins. China, Ouban Yongli, Han Pengfei, Jieruimi Shimisi.

Referee_Michael Tscherrig, Switzerland. Kristian Vikman, Finland. David Obwegeser, Switzerland. Jiri Ondracek, Czech Republic.