Iceberg gigante impede pesquisa na "Geleira do Juízo Final"

Uma geleira da Antártida, apelidada de Geleira do Juízo Final por seu tamanho descomunal e por estar em desintegração, vem frustrando uma iniciativa internacional para tentar descobrir o quanto ela está perigosamente vulnerável.

Um grande iceberg se desprendeu da geleira Thwaites, que está derretendo, e, juntamente com o gelo marinho, está impedindo dois navios de pesquisa com dezenas de cientistas de examinarem a velocidade da desintegração de sua crucial plataforma de gelo.

Cientistas do mundo inteiro fazem parte de uma iniciativa internacional plurianual, com orçamento de US$50 milhões (R$260 milhões), para estudar pela terra, pelo mar, e pelas profundezas a geleira do tamanho do estado da Flórida, durante o breve período em que esse gelo remoto é acessível, no verão antártico.

Os planos de examinar a crucial plataforma de gelo da geleira não foram interrompidos, mas sofreram um desvio, segundo as autoridades.

Essa é a mais recente das três expedições científicas internacionais direcionadas à vulnerável plataforma de gelo, diz o geofísico Rob Larter, da instituição British Antarctic Survey, cientista-chefe da primeira missão de pesquisa.

David Holland, cientista ambiental da Universidade de Nova York, que planejava fazer uma perfuração profunda da plataforma de gelo de Thwaites para medir a temperatura da água abaixo dela, está incrivelmente perto, mas ainda não conseguiu chegar.

Holland improvisou um acampamento na plataforma de gelo de Dotson, nas proximidades, para fazer sua pesquisa onde nenhum outro ser humano já esteve. Ele espera que seguindo o ofuscante gelo branco, com seus escarpados penhascos congelados, seja possível saber mais sobre a água morna do oceano que não se pode ver, mas que está desgastando por baixo tanto Dotson, quanto Thwaites. A plataforma menor, Dotson, está cerca de 140 quilômetros a oeste da plataforma de gelo de Thwaites.

A plataforma de gelo ”é a parte mais importante de Thwaites, e está se protegendo e se escondendo de nós”, disse Holland numa primeira entrevista em vídeo a partir da plataforma de Dotson. Ele se refere à plataforma de Dotson como “esta bela paisagem desértica branca, na verdade branco-brilhante. E tudo desaparecerá e será substituído pelo Oceano Pacífico com o tempo.”

“Ninguém consegue chegar a Thwaites este ano”, disse Holland à The Associated Press na segunda-feira (31/01). “Tentamos atravessar até ela por uma semana. Não conseguimos. Então, estamos perto dela.”

À medida que se desfaz, Thwaites está liberando mais icebergs, diz Holland. Este iceberg costumava ser a língua, ou a borda de ataque, de Thwaites até se romper, cerca de 20 anos atrás, diz Larter. Ele mede aproximadamente 70km por 44km, quase o tamanho do estado americano de Rhode Island, de acordo com o Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos EUA.

Boa parte do problema é que grandes quantidades de gelo marinho gravitaram para o entorno do imenso iceberg. Isso é irônico – e preocupante para os pesquisadores – porque o nível geral do gelo marinho antártico está excepcionalmente baixo para essa época do ano, diz Larter.

Embora partes das bordas de Thwaites tenham rachaduras que se espalham rapidamente como no para-brisa de um carro, alpinistas de segurança inspecionaram a área onde os pesquisadores acamparam em Dotson, e Holland não está muito preocupado com o perigo. Enquanto ele falava, um helicóptero vermelho pousou para evacuar do navio um dos membros da sua equipe de oito pessoas, em razão de uma torção no tornozelo que, segundo Holland, não é muito grave.

A chave para o futuro de Thwaites é a plataforma de gelo e sua língua. Essas bordas com água quente por baixo margeiam o oceano e oferecem “apoio estrutural”, mantendo o restante da geleira no lugar e impedindo que caia na água, diz Holland.

O que preocupa os cientistas é que a borda de ataque da imensa geleira está se partindo em vários lugares. Embora o colapso total da geleira possa levar centenas ou milhares de anos, a borda está se desfazendo muito mais rapidamente. Se isso acontecer, o receio é que nada impeça o restante de seguir o mesmo destino.

“Acho que a plataforma de gelo irá desaparecer em questão de anos ou décadas”, disse Holland pelo aplicativo Zoom, em um computador montado sobre uma mesa ao ar livre, sob o sol de 24 horas, onde a temperatura pela manhã era de -20ºC. “Mas o gelo da parte interior, essa é realmente a pergunta sem resposta.”

Se a geleira de Thwaites inteira entrar em colapso, isso poderia elevar o nível dos mares de todo o planeta mais de 65 centímetros. Os cientistas dizem, porém, que isso pode levar centenas de anos.

“Em última análise, com o tempo isso vai reorganizar o litoral de todo o mundo”, diz Holland.

Enquanto lugares como a Groenlândia – onde Holland estudou o derretimento da geleira Helheim em 2019 – estão derretendo em razão do ar quente, Thwaites e as geleiras do entorno têm mais problemas, porque estão derretendo por ação da água quente sob o gelo, que age mais rápido, explica Holland. Parte disso decorre da variação climática natural, mas as mudanças climáticas também estão desempenhando um papel, diz ele.

Modelos de computador mostram que os gases do efeito estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis “estão empurrando os ventos de uma forma que traz mais água quente para o sul”, diz Holland.

A água quente subterrânea do oceano é o que Holland veio estudar, com planos de perfurar centenas de metros e colocar sensores sob o gelo nas piscinas de água quente. “Quente” é uma medida relativa – é uma água entre 0 e 1ºC, que ainda permanece líquida porque a água salgada precisa de temperaturas mais baixas para congelar.

Ian Joughin, cientista especializado em gelo da Universidade de Washington, que não faz parte do consórcio de pesquisa, alerta que, embora Thwaites seja uma grande preocupação, em especial o colapso de gigantescos penhascos de gelo, suas simulações de computador mostram que o mais cedo que isso poderia ocorrer é daqui a 200 anos.

“Precisamos levar as geleiras a sério sem soar alarmistas”, disse Joughin por e-mail.

Mas caso Thwaites acabe, as geleiras do entorno podem seguir o mesmo caminho, diz Paul Cutler, diretor do programa de glaciologia da Fundação Nacional de Ciência dos EUA.

“Depois que Thwaites se for, mais gelo começará a ser drenado por essa bacia”, explicou Cutler na terça-feira (01/02) à The Associated Press. “Assim, em todos os modelos de previsão, isso tende a fazer com que o restante da Antártida Ocidental entre em colapso em escalas de tempo de milhares de anos.”

O navio quebra-gelo sul-coreano Araon, em que Holland viajou, tem um helicóptero, e eles conseguiram improvisar um local de pouso em Dotson. Mas o navio da Fundação Nacional de Ciência dos EUA, Nathaniel B. Palmer, que transporta aproximadamente 35 cientistas e dois drones submarinos, ainda não conseguiu chegar a Thwaites, e não tem helicópteros.

Por isso, os pesquisadores no Palmer estão estudando Dotson e têm esperança de aguardar o iceberg, disse Cutler, da Fundação. Há ciência sendo feita, diz ele. Ele observa ainda que, há mais tempo, pesquisadores que chegaram por terra de outras partes da Antártida conseguiram instalar dispositivos de medição em Thwaites.

“Existe muito a se aprender sobre Dotson”, disse Cutler.

Para Holland, há uma apreciação da natureza, mesmo na brancura monótona, onde os únicos sons são o vento e uma esporádica gaivota.

”É um lugar meio solitário, mas de uma forma bonita”, diz ele sobre a plataforma de gelo de Dotson. ”É muito sereno. E é meio lamentável que tudo vá desaparecer.”

