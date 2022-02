Slovakia 4, Germany 0

Slovakia 1 2 1 — 4 Germany 0 0 0 — 0

First Period_1, Slovakia, Libor Hudacek (Kristian Pospisil, Martin Gernat), 11:05. Penalties_David Wolf, Germany (tripping).

Second Period_2, Slovakia, Peter Cehlarik (Martin Gernat, Marek Hrivik), 27:01. 3, Slovakia, Michal Kristof (Samuel Knazko, Peter Ceresnak), 28:45. Penalties_Frederik Tiffels, Germany (too many players); Mislav Rosandic, Slovakia (high sticking); Matthias Plachta, Germany (tripping).

Third Period_4, Slovakia, Marek Hrivik (Peter Cehlarik, Samuel Takac), 57:56. Penalties_Martin Gernat, Slovakia (slashing); Milos Kelemen, Slovakia (cross-checking); Dominik Bittner, Germany (charging); Libor Hudacek, Slovakia (roughing); Stefan Loibl, Germany (fighting).

Shots on Goal_Slovakia 9-14-11_34. Germany 5-5-11_21.

Goalies_Slovakia, Patrik Rybar, Branislav Konrad. Germany, Danny aus den Birken, Mathias Niederberger.

Referee_Tobias Bjork, Sweden. Mikael Nord, Sweden. Gleb Lazarev, Russia. Lauri Nikulainen, Finland.