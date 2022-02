CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 799 1-4 May 805 1-2 Jul 801 3-4 Sep 801 3-4 Dec 804 1-2 Mar 807 May 799 3-4 Jul 771 1-4 Sep 770 3-4 Dec 774 1-4 Mar 774 1-2 May 768 Jul 720 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 655 3-4 May 655 1-4 Jul 650 1-2 Sep 611 1-4 Dec 598 1-4 Mar 605 1-4 May 608 1-4 Jul 609 3-4 Sep 569 Dec 561 1-2 Mar 568 May 567 1-2 Jul 569 1-4 Sep 519 1-2 Dec 507 3-4 Jul 512 Dec 493 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 745 1-2 May 719 Jul 627 1-2 Sep 522 Dec 511 1-4 Mar 510 3-4 May 510 3-4 Sep 520 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1570 May 1574 Jul 1572 Aug 1541 3-4 Sep 1477 Nov 1442 1-2 Jan 1440 Mar 1412 3-4 May 1401 3-4 Jul 1398 1-4 Aug 1376 1-4 Sep 1330 Nov 1295 3-4 Jan 1295 3-4 Mar 1293 3-4 May 1293 3-4 Jul 1281 Aug 1279 Sep 1279 Nov 1227 Jul 1227 Nov 1206 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.81 May 65.85 Jul 65.45 Aug 64.42 Sep 63.41 Oct 62.52 Dec 62.26 Jan 62.02 Mar 61.66 May 61.36 Jul 61.16 Aug 60.78 Sep 60.36 Oct 59.99 Dec 59.96 Jan 59.80 Mar 59.85 May 59.85 Jul 59.58 Aug 59.58 Oct 59.40 Dec 59.06 Jul 58.96 Dec 58.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 448.40 May 446.80 Jul 445.70 Aug 436.70 Sep 424.80 Oct 414.50 Dec 413.00 Jan 409.10 Mar 398.50 May 391.70 Jul 389.50 Aug 381.00 Sep 370.00 Oct 354.40 Dec 353.10 Jan 350.60 Mar 349.80 May 349.80 Jul 348.60 Aug 348.60 Sep 348.60 Oct 348.60 Dec 345.90 Jul 345.90 Oct 345.90 Dec 345.90