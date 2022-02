Denmark 5, Switzerland 3

Denmark 0 3 2 — 5 Switzerland 1 0 2 — 3

First Period_1, Switzerland, Enzo Corvi (Yannick Weber, Calvin Thurkauf), 15:59. Penalties_Santeri Alatalo, Switzerland (holding an opponent).

Second Period_2, Denmark, Peter Regin (Frederik Storm, Nicklas Jensen), 20:46 (pp). 3, Denmark, Frederik Storm (Nicholas B. Jensen, Patrick Russell), 21:07. 4, Denmark, Mikkel Boedker (Patrick Russell, Oliver Lauridsen), 33:12. Penalties_Denis Malgin, Switzerland (tripping); Oliver Larsen, Denmark (delaying the game); Christoph Bertschy, Switzerland (cross-checking); Denis Malgin, Switzerland (holding an opponent); Mikkel Aagaard, Denmark (slashing); Joel Vermin, Switzerland (tripping).

Third Period_5, Denmark, Nicolai Meyer (Nicholas B. Jensen, Julian Jakobsen), 41:55. 6, Switzerland, Romain Loeffel (Ramon Untersander, Enzo Corvi), 44:53 (pp). 7, Switzerland, Fabrice Herzog (Enzo Corvi, Ramon Untersander), 57:37. 8, Denmark, Frederik Storm (Patrick Russell), 59:01. Penalties_Frederik Storm, Denmark (tripping); Killian Mottet, Switzerland (too many players); Simon Moser, Switzerland (slashing).

Shots on Goal_Switzerland 7-10-14_31. Denmark 9-11-10_30.

Goalies_Switzerland, Reto Berra, Leonardo Genoni. Denmark, Frederik Dichow, Sebastian Dahm.

Referee_Roman Gofman, Russia. Kristian Vikman, Finland. Andreas Malmqvist, Sweden. Nikita Shalagin, Russia.