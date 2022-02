CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 797 3-4 May 804 Jul 798 1-2 Sep 798 1-4 Dec 801 1-4 Mar 804 1-4 May 797 3-4 Jul 771 Sep 770 1-2 Dec 774 Mar 774 1-4 May 767 3-4 Jul 720 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 651 May 650 1-2 Jul 645 1-4 Sep 607 1-2 Dec 594 3-4 Mar 601 1-2 May 604 1-2 Jul 604 3-4 Sep 564 1-2 Dec 557 1-2 Mar 564 1-2 May 564 Jul 565 1-2 Sep 515 3-4 Dec 505 3-4 Jul 510 Dec 490 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 749 3-4 May 712 3-4 Jul 622 1-2 Sep 531 Dec 516 3-4 Mar 516 1-4 May 516 1-4 Sep 526 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1583 May 1586 1-4 Jul 1581 Aug 1548 1-2 Sep 1481 3-4 Nov 1444 Jan 1440 Mar 1410 3-4 May 1397 Jul 1393 3-4 Aug 1371 3-4 Sep 1325 1-2 Nov 1291 Jan 1291 1-4 Mar 1291 1-4 May 1291 1-4 Jul 1278 1-2 Aug 1276 1-2 Sep 1276 1-2 Nov 1219 3-4 Jul 1219 3-4 Nov 1197 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.72 May 65.66 Jul 65.14 Aug 64.05 Sep 62.96 Oct 62.04 Dec 61.69 Jan 61.47 Mar 61.12 May 60.84 Jul 60.62 Aug 60.22 Sep 59.80 Oct 59.44 Dec 59.41 Jan 59.25 Mar 59.30 May 59.30 Jul 59.03 Aug 59.03 Oct 58.85 Dec 58.44 Jul 58.34 Dec 58.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 456.60 May 454.00 Jul 452.60 Aug 442.90 Sep 429.20 Oct 417.20 Dec 415.50 Jan 411.60 Mar 399.40 May 392.30 Jul 389.50 Aug 381.40 Sep 370.60 Oct 353.80 Dec 352.30 Jan 349.80 Mar 349.00 May 349.00 Jul 347.80 Aug 347.80 Sep 347.80 Oct 347.80 Dec 345.10 Jul 345.10 Oct 345.10 Dec 345.10