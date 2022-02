CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 771 1-2 May 778 3-4 Jul 775 Sep 776 Dec 779 3-4 Mar 783 3-4 May 779 Jul 755 1-4 Sep 755 Dec 759 Mar 759 1-4 May 752 3-4 Jul 705 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 641 3-4 May 640 1-2 Jul 635 Sep 597 Dec 584 3-4 Mar 591 3-4 May 595 Jul 595 1-4 Sep 559 3-4 Dec 553 1-4 Mar 560 1-4 May 560 1-4 Jul 561 1-2 Sep 511 3-4 Dec 503 1-2 Jul 507 3-4 Dec 487 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 756 1-4 May 717 1-4 Jul 624 1-4 Sep 528 1-4 Dec 514 Mar 513 1-2 May 513 1-2 Jul 513 1-2 Sep 504 1-2 Dec 504 1-2 Jul 504 1-2 Sep 523 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1574 1-4 May 1576 1-2 Jul 1571 1-4 Aug 1540 1-4 Sep 1470 3-4 Nov 1432 Jan 1428 1-4 Mar 1399 3-4 May 1387 1-2 Jul 1383 Aug 1361 Sep 1314 3-4 Nov 1280 3-4 Jan 1281 Mar 1281 May 1281 Jul 1268 1-4 Aug 1266 1-4 Sep 1266 1-4 Nov 1209 3-4 Jul 1209 3-4 Nov 1186 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 64.51 May 64.50 Jul 64.08 Aug 63.12 Sep 62.08 Oct 61.22 Dec 60.91 Jan 60.70 Mar 60.37 May 60.12 Jul 59.93 Aug 59.55 Sep 59.17 Oct 58.82 Dec 58.76 Jan 58.61 Mar 58.66 May 58.66 Jul 58.39 Aug 58.39 Oct 58.21 Dec 57.78 Jul 57.68 Dec 57.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 454.00 May 451.80 Jul 450.60 Aug 440.80 Sep 427.40 Oct 416.20 Dec 415.10 Jan 411.40 Mar 398.20 May 390.70 Jul 388.10 Aug 379.30 Sep 367.70 Oct 350.10 Dec 348.40 Jan 345.90 Mar 345.30 May 345.30 Jul 344.10 Oct 344.10 Dec 341.40 Dec 341.40