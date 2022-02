Sweden 3, Latvia 2

Sweden 1 2 0 — 3 Latvia 0 1 1 — 2

First Period_1, Sweden, Lucas Wallmark (Pontus Holmberg, Fredrik Olofsson), 09:42. Penalties_Deniss Smirnovs, Latvia (hooking); Kaspars Daugavins, Latvia (cross-checking).

Second Period_2, Sweden, Anton Lander (Mathias Brome, Carl Klingberg), 20:30. 3, Sweden, Lucas Wallmark (Henrik Tommernes, Jonathan Pudas), 33:39 (pp). 4, Latvia, Renars Krastenbergs (Uvis Janis Balinskis, Lauris Darzins), 36:07 (pp). Penalties_Lucas Wallmark, Sweden (high sticking); Ralfs Freibergs, Latvia (interference); Lucas Wallmark, Sweden (hooking); Andris Dzerins, Latvia (holding the stick).

Third Period_5, Latvia, Nikolajs Jelisejevs (Lauris Darzins, Uvis Janis Balinskis), 46:48 (pp). Penalties_Lucas Wallmark, Sweden (too many players); Rodrigo Abols, Latvia (illegal check to the head or neck).

Shots on Goal_Sweden 9-9-8_26. Latvia 3-4-10_17.

Goalies_Sweden, Lars Johansson, Magnus Hellberg. Latvia, Ivars Punnenovs, Janis Kalnins.

Referee_Martin Frano, Czech Republic. Kristian Vikman, Finland. William Hancock Ii, United States. Nikita Shalagin, Russia.