ATP World Tour Argentina Open Results

Thursday At Buenos Aires Lawn Tennis Club Buenos Aires Purse: $602,250 Surface: Red clay BUENOS AIRES (AP) _ Results Thursday from Argentina Open at Buenos Aires Lawn Tennis Club (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 16

Fabio Fognini (4), Italy, def. Pedro Martinez, Spain, 6-4, 7-6 (5).

Federico Delbonis (6), Argentina, def. Pablo Andujar, Spain, 6-4, 6-4.

Francisco Cerundolo, Argentina, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-3, 3-6, 6-2.

Diego Schwartzman (2), Argentina, def. Jaume Munar, Spain, 7-6 (2), 7-6 (4).

Men's Doubles

Quarterfinals

Santiago Gonzalez, Mexico, and Andres Molteni, Argentina, def. Andrea Vavassori and Lorenzo Sonego, Italy, 6-4, 6-1.

Fabio Fognini, Italy, and Horacio Zeballos (2), Argentina, def. Andrea Collarini, Argentina, and Mario Vilella Martinez, Spain, 5-7, 6-2, 14-12.

Nikola Cacic, Serbia, and Tomislav Brkic (4), Bosnia-Herzegovina, def. Fernando Romboli, Brazil, and Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-7 (3), 6-3, 10-7.