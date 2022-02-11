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Friday's Alpine Skiing Results

By Associated Press
2022/02/11 13:11
Friday's Alpine Skiing Results

Friday Women Super-G

1. Lara Gut-Behrami, Switzerland, 1:13.51.

2. Mirjam Puchner, Austria, 1:13.73.

3. Michelle Gisin, Switzerland, 1:13.81.

4. Tamara Tippler, Austria, 1:13.84.

5. Ester Ledecka, Czech Republic, 1:13.94.

6. Ragnhild Mowinckel, Norway, 1:14.09.

7. Federica Brignone, Italy, 1:14.17.

8. Cornelia Huetter, Austria, 1:14.19.

9. Mikaela Shiffrin, United States, 1:14.30.

10. Elena Curtoni, Italy, 1:14.34.

11. Romane Miradoli, France, 1:14.41.

12. Jasmine Flury, Switzerland, 1:14.43.

13. Corinne Suter, Switzerland, 1:14.49.

14. Marie-Michele Gagnon, Canada, 1:14.65.

15. Kira Weidle, Germany, 1:14.66.

16. Laura Gauche, France, 1:14.87.

17. Marta Bassino, Italy, 1:15.08.

18. Julia Pleshkova, ROC, 1:15.26.

19. Tessa Worley, France, 1:15.30.

20. Ariane Raedler, Austria, 1:15.33.

21. Isabella Wright, United States, 1:15.37.

22. Francesca Marsaglia, Italy, 1:15.61.

23. Marusa Ferk Saioni, Slovenia, 1:15.72.

24. Roni Remme, Canada, 1:15.78.

25. Elvedina Muzaferija, Bosnia and Herzegovina, 1:15.79.

26. Maryna Gasienica-Daniel, Poland, 1:15.81.

27. Keely Cashman, United States, 1:15.99.

28. Tiffany Gauthier, France, 1:16.20.

29. Francesca Baruzzi Farriol, Argentina, 1:16.65.

30. Cande Moreno, Andorra, 1:16.72.

31. Greta Small, Australia, 1:16.97.

32. Holmfridur Dora Fridgeirsdottir, Iceland, 1:17.41.

33. Tereza Nova, Czech Republic, 1:17.88.

34. Noa Szollos, Israel, 1:17.94.

35. Sarah Schleper, Mexico, 1:18.17.

36. Barbora Novakova, Czech Republic, 1:18.26.

37. Anastasiia Shepilenko, Ukraine, 1:19.60.

38. Petra Hromcova, Slovakia, 1:20.11.

39. Rebeka Jancova, Slovakia, 1:20.18.

40. Ni Yueming, China, 1:22.59.

41. Kong Fanying, China, 1:23.51.

42. Tess Arbez, Ireland, 1:25.18.

43. Alice Robinson, New Zealand, DNF.

43. Alix Wilkinson, United States, DNF.