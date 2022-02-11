Friday's Alpine Skiing Results

1. Lara Gut-Behrami, Switzerland, 1:13.51.
2. Mirjam Puchner, Austria, 1:13.73.
3. Michelle Gisin, Switzerland, 1:13.81.
4. Tamara Tippler, Austria, 1:13.84.
5. Ester Ledecka, Czech Republic, 1:13.94.
6. Ragnhild Mowinckel, Norway, 1:14.09.
7. Federica Brignone, Italy, 1:14.17.
8. Cornelia Huetter, Austria, 1:14.19.
9. Mikaela Shiffrin, United States, 1:14.30.
10. Elena Curtoni, Italy, 1:14.34.
11. Romane Miradoli, France, 1:14.41.
12. Jasmine Flury, Switzerland, 1:14.43.
13. Corinne Suter, Switzerland, 1:14.49.
14. Marie-Michele Gagnon, Canada, 1:14.65.
15. Kira Weidle, Germany, 1:14.66.
16. Laura Gauche, France, 1:14.87.
17. Marta Bassino, Italy, 1:15.08.
18. Julia Pleshkova, ROC, 1:15.26.
19. Tessa Worley, France, 1:15.30.
20. Ariane Raedler, Austria, 1:15.33.
21. Isabella Wright, United States, 1:15.37.
22. Francesca Marsaglia, Italy, 1:15.61.
23. Marusa Ferk Saioni, Slovenia, 1:15.72.
24. Roni Remme, Canada, 1:15.78.
25. Elvedina Muzaferija, Bosnia and Herzegovina, 1:15.79.
26. Maryna Gasienica-Daniel, Poland, 1:15.81.
27. Keely Cashman, United States, 1:15.99.
28. Tiffany Gauthier, France, 1:16.20.
29. Francesca Baruzzi Farriol, Argentina, 1:16.65.
30. Cande Moreno, Andorra, 1:16.72.
31. Greta Small, Australia, 1:16.97.
32. Holmfridur Dora Fridgeirsdottir, Iceland, 1:17.41.
33. Tereza Nova, Czech Republic, 1:17.88.
34. Noa Szollos, Israel, 1:17.94.
35. Sarah Schleper, Mexico, 1:18.17.
36. Barbora Novakova, Czech Republic, 1:18.26.
37. Anastasiia Shepilenko, Ukraine, 1:19.60.
38. Petra Hromcova, Slovakia, 1:20.11.
39. Rebeka Jancova, Slovakia, 1:20.18.
40. Ni Yueming, China, 1:22.59.
41. Kong Fanying, China, 1:23.51.
42. Tess Arbez, Ireland, 1:25.18.
43. Alice Robinson, New Zealand, DNF.
43. Alix Wilkinson, United States, DNF.