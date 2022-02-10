Thursday's Luge Start List

1. Czech Republic (Anna Cezikova; Michael Lejsek).
2. Romania (Raluca Stramaturaru; Valentin Cretu).
3. China (Wang Peixuan; Fan Duoyao).
4. South Korea (Frisch Aileen Christina; Lim Namkyu).
5. Ukraine (Yulianna Tunytska; Anton Dukach).
6. Poland (Klaudia Domaradzka; Mateusz Sochowicz).
7. Slovakia (Katarina Simonakova; Jozef Ninis).
8. Canada (Trinity Ellis; Reid Watts).
9. United States (Ashley Farquharson; Chris Mazdzer).
10. ROC (Tatyana Ivanova; Roman Repilov).
11. Italy (Andrea Voetter; Leon Felderer).
12. Latvia (Eliza Tiruma; Kristers Aparjods).
13. Austria (Madeleine Egle; Wolfgang Kindl).
14. Germany (Natalie Geisenberger; Johannes Ludwig).