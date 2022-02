Denmark 2, Czech Republic 1

Denmark 2 0 0 — 2 Czech Republic 0 1 0 — 1

First Period_1, Denmark, Markus Lauridsen, 11:21. 2, Denmark, Frans Nielsen, 17:23 (ps). Penalties_Matias Lassen, Denmark (holding an opponent); Jakub Jerabek, Czech Republic (holding an opponent).

Second Period_3, Czech Republic, Roman Cervenka (Jan Kovar), 23:45. Penalties_Jesper Jensen Aabo, Denmark (hooking); Ronald Knot, Czech Republic (interference).

Third Period_No Scoring. Penalties_Nicholas B. Jensen, Denmark (hooking).

Shots on Goal_Czech Republic 17-10-13_40. Denmark 4-8-5_17.

Goalies_Czech Republic, Simon Hrubec, Patrik Bartosak. Denmark, Frederik Dichow, Sebastian Dahm.

Referee_Olivier Gouin, Canada. Michael Tscherrig, Switzerland. Ludvig Lundgren, Sweden. Lauri Nikulainen, Finland.