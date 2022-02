CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 778 3-4 May 784 Jul 777 Sep 777 3-4 Dec 782 1-4 Mar 786 1-2 May 781 1-4 Jul 755 1-4 Sep 755 Dec 759 1-4 Mar 759 1-4 May 752 3-4 Jul 709 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 632 1-4 May 634 Jul 630 1-4 Sep 595 3-4 Dec 582 Mar 589 May 591 3-4 Jul 592 1-4 Sep 555 1-4 Dec 549 1-2 Mar 556 May 556 Jul 557 1-2 Sep 507 3-4 Dec 499 3-4 Jul 504 Dec 483 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 745 3-4 May 701 3-4 Jul 627 3-4 Sep 540 3-4 Dec 529 Mar 532 1-4 May 532 1-4 Jul 532 1-4 Sep 523 1-4 Dec 523 1-4 Jul 523 1-4 Sep 523 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1569 May 1572 1-2 Jul 1568 1-2 Aug 1533 Sep 1456 1-2 Nov 1413 Jan 1410 1-2 Mar 1387 1-4 May 1379 Jul 1376 1-2 Aug 1360 Sep 1313 3-4 Nov 1279 3-4 Jan 1280 Mar 1280 May 1280 Jul 1267 1-4 Aug 1266 1-4 Sep 1266 1-4 Nov 1208 3-4 Jul 1208 3-4 Nov 1187 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 63.35 May 63.45 Jul 63.25 Aug 62.53 Sep 61.70 Oct 60.97 Dec 60.72 Jan 60.53 Mar 60.23 May 59.98 Jul 59.80 Aug 59.45 Sep 59.10 Oct 58.80 Dec 58.76 Jan 58.63 Mar 58.70 May 58.70 Jul 58.43 Aug 58.43 Sep 58.43 Oct 58.25 Dec 58.15 Jul 58.13 Oct 58.13 Dec 58.13 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 454.10 May 453.70 Jul 452.80 Aug 442.10 Sep 425.30 Oct 409.20 Dec 407.80 Jan 404.00 Mar 393.40 May 387.10 Jul 385.00 Aug 376.40 Sep 364.80 Oct 346.00 Dec 344.40 Jan 341.90 Mar 341.50 May 341.50 Jul 340.30 Aug 340.30 Sep 340.30 Oct 340.30 Dec 334.50 Jul 334.50 Oct 334.50 Dec 334.50