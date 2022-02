Finland 5, ROC 0

Finland 2 3 0 — 5 ROC 0 0 0 — 0

First Period_1, Finland, Sanni Rantala (Tanja Niskanen), 09:06. 2, Finland, Michelle Karvinen (Petra Nieminen, Noora Tulus), 18:18 (pp). Penalties_Angelina Goncharenko, ROC (tripping); Anna Savonina, ROC (roughing); Viivi Vainikka, Finland (roughing).

Second Period_3, Finland, Jenniina Nylund (Sanni Vanhanen, Sanni Rantala), 27:09. 4, Finland, Minnamari Tuominen (Nelli Laitinen), 30:37 (pp). 5, Finland, Susanna Tapani (Jenni Hiirikoski, Noora Tulus), 31:06 (pp). Penalties_Sofianna Sundelin, Finland (tripping); Valeria Pavlova, ROC (holding an opponent); Anna Shokhina, ROC (tripping); Lyudmila Belyakova, ROC (delaying the game); Noora Tulus, Finland (tripping).

Third Period_No Scoring. Penalties_Yulia Smirnova, ROC (cross-checking); Landysh Falyakhova, ROC (hooking).

Shots on Goal_Finland 11-10-9_30. ROC 4-9-6_19.

Goalies_Finland, Meeri Raisanen, Anni Keisala. ROC, Valeria Merkusheva, Maria Sorokina.

Referee_Kelly Cooke, United States. Anna Wiegand, Switzerland. Alex Clarke, Canada. Sara Strong, United States.