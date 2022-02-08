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Sunday's Snowboarding Results

By Associated Press
2022/02/08 09:03
Sunday's Snowboarding Results

Sunday Men Snowboard Slopestyle Qualification (Start position in parentheses)

1. (28) Su Yiming, China, 86.80 (Q).

2. (4) Mark McMorris, Canada, 83.30 (Q).

3. (17) Sean Fitzsimons, United States, 78.76 (Q).

4. (15) Staale Sandbech, Norway, 78.61 (Q).

5. (1) Redmond Gerard, United States, 78.20 (Q).

6. (26) Takeru Otsuka, Japan, 74.93 (Q).

7. (19) Emiliano Lauzi, Italy, 71.71 (Q).

8. (2) Sebastien Toutant, Canada, 71.06 (Q).

9. (10) Mons Roisland, Norway, 70.96 (Q).

10. (13) Max Parrot, Canada, 70.11 (Q).

11. (21) Chris Corning, United States, 69.30 (Q).

12. (6) Kaito Hamada, Japan, 67.45 (Q).

13. (9) Rene Rinnekangas, Finland, 67.10.

14. (5) Marcus Kleveland, Norway, 64.86.

15. (18) Vladislav Khadarin, ROC, 64.73.

16. (8) Noah Vicktor, Germany, 62.56.

17. (3) Dusty Henricksen, United States, 58.46.

18. (11) Tiarn Collins, New Zealand, 58.36.

19. (27) Ruki Tobita, Japan, 56.58.

20. (20) Nicolas Huber, Switzerland, 54.58.

21. (14) Hiroaki Kunitake, Japan, 51.43.

22. (12) Niek van der Velden, Netherlands, 46.03.

23. (29) Darcy Sharpe, Canada, 45.46.

24. (25) Sven Thorgren, Sweden, 40.73.

25. (22) Jonas Boesiger, Switzerland, 40.11.

26. (24) Matthew Cox, Australia, 39.98.

27. (16) Clemens Millauer, Austria, 38.71.

28. (23) Kalle Jarvilehto, Finland, 28.73.

29. (7) Leon Vockensperger, Germany, 26.41.

30. (30) Niklas Mattsson, Sweden, 24.18.

Women Snowboard Slopestyle Final

1. (12) Zoi Sadowski Synnott, New Zealand, 92.88.

2. (7) Julia Marino, United States, 87.68.

3. (5) Tess Coady, Australia, 84.15.

4. (6) Laurie Blouin, Canada, 81.41.

5. (2) Reira Iwabuchi, Japan, 80.03.

6. (9) Anna Gasser, Austria, 75.33.

7. (10) Enni Rukajarvi, Finland, 71.45.

8. (3) Annika Morgan, Germany, 64.13.

9. (8) Jamie Anderson, United States, 60.78.

10. (11) Kokomo Murase, Japan, 49.05.

11. (4) Hailey Langland, United States, 48.35.

12. (1) Ariane Burri, Switzerland, 24.01.

Updated : 2022-02-08 10:54 GMT+08:00

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