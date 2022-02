CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 770 May 776 3-4 Jul 771 3-4 Sep 773 1-2 Dec 778 1-2 Mar 779 3-4 May 776 Jul 751 Dec 750 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 636 1-2 May 638 1-4 Jul 634 1-4 Sep 595 3-4 Dec 581 1-2 Mar 588 May 590 Jul 589 Sep 554 Dec 548 3-4 Mar 555 Dec 499 3-4 Dec 483 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 736 1-2 May 695 Jul 623 Sep 539 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1584 3-4 May 1588 3-4 Jul 1582 Aug 1543 Sep 1462 Nov 1417 1-4 Jan 1413 1-2 Mar 1387 3-4 May 1377 Jul 1375 Sep 1300 1-4 Nov 1276 1-4 Nov 1210 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.39 May 65.42 Jul 65.02 Aug 64.10 Sep 63.06 Oct 62.17 Dec 61.88 Jan 61.55 Mar 61.15 May 60.80 Jul 60.85 Dec 59.95 Dec 59.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 453.20 May 452.30 Jul 450.20 Aug 438.00 Sep 420.50 Oct 404.50 Dec 403.30 Jan 398.50 Mar 388.20 May 381.50 Jul 379.20 Sep 364.50 Dec 350.90