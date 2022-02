Switzerland 3, Finland 2

Switzerland 1 1 1 — 3 Finland 0 1 1 — 2

First Period_1, Switzerland, Lara Christen (Alina Muller, Lara Stalder), 11:52 (pp). Penalties_Elisa Holopainen, Finland (tripping); Ronja Savolainen, Finland (boarding).

Second Period_2, Finland, Nelli Laitinen (Ronja Savolainen, Minnamari Tuominen), 27:49 (pp). 3, Switzerland, Dominique Ruegg (Alina Muller, Sinja Leemann), 30:00 (pp). Penalties_Sini Karjalainen, Finland (interference); Nelli Laitinen, Finland (tripping); Keely Moy, Switzerland (interference on a goalkeeper); Sofianna Sundelin, Finland (too many players); Jenni Hiirikoski, Finland (roughing); Alina Muller, Switzerland (hooking).

Third Period_4, Switzerland, Lara Stalder (Alina Muller, Shannon Sigrist), 41:21. 5, Finland, Elisa Holopainen (Viivi Vainikka, Noora Tulus), 50:11. Penalties_Alina Marti, Switzerland (too many players); Sofianna Sundelin, Finland (too many players).

Shots on Goal_Switzerland 3-14-7_24. Finland 13-14-13_40.

Goalies_Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer. Finland, Meeri Raisanen, Anni Keisala.

Referee_Cianna Lieffers, Canada. Elizabeth Mantha, Canada. Kendall Hanley, United States. Diana Mokhova, Russia.