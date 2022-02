Canada 6, ROC 1

Canada 2 2 2 — 6 ROC 0 1 0 — 1

First Period_1, Canada, Sarah Nurse, 02:09. 2, Canada, Sarah Fillier (Renata Fast, Jamie Lee Rattray), 02:29. Penalties_Jocelyne Larocque, Canada (hooking); Laura Stacey, Canada (illegal hit); Veronika Korzhakova, ROC (interference); Natalie Spooner, Canada (too many players); Alexandra Vafina, ROC (holding an opponent).

Second Period_3, Canada, Jamie Lee Rattray (Natalie Spooner, Sarah Nurse), 27:45 (pp). 4, Canada, Erin Ambrose (Rebecca Johnston, Laura Stacey), 30:29. 5, ROC, Anna Shokhina (Alexandra Vafina), 37:21. Penalties_Maria Pechnikova, ROC (illegal hit); Anna Savonina, ROC (holding an opponent); Emma Maltais, Canada (interference); Yekaterina Dobrodeyeva, ROC (illegal hit).

Third Period_6, Canada, Rebecca Johnston (Brianne Jenner, Marie-Philip Poulin), 40:39 (pp). 7, Canada, Marie-Philip Poulin (Brianne Jenner, Erin Ambrose), 45:50 (pp). Penalties_Valeria Pavlova, ROC (cross-checking); Fanuza Kadirova, ROC (tripping).

Shots on Goal_ROC 7-3-2_12. Canada 13-23-13_49.

Goalies_ROC, Daria Gredzen, Maria Sorokina. Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer.

Referee_Daria Ermak, Russia. Chelsea Rapin, United States. Veronica Lovensno, Sweden. Linnea Sainio, Finland.