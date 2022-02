PARIS (AP) — France has beaten Italy 37-10 at Stade de France in Six Nations rugby.

France 37 (Gabin Villiere 3, Anthony Jelonch, Damian Penaud tries; Melvyn Jaminet 2 conversions, 2 penalties, Romain Ntamack conversion), Italy 10 (Tommaso Menoncello try; Paolo Garbisi conversion, penalty). HT: 18-10