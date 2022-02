CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 763 1-4 May 770 Jul 761 3-4 Sep 763 Dec 767 1-2 Mar 771 3-4 May 767 1-4 Jul 742 Sep 742 1-4 Dec 745 3-4 Mar 746 May 739 1-2 Jul 690 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 620 1-2 May 621 3-4 Jul 618 1-2 Sep 586 Dec 573 3-4 Mar 580 3-4 May 583 1-2 Jul 583 Sep 549 1-2 Dec 543 1-2 Mar 550 1-4 May 550 1-4 Jul 551 3-4 Sep 503 1-4 Dec 496 Jul 500 1-4 Dec 478 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 731 May 688 Jul 618 1-4 Sep 535 3-4 Dec 530 Mar 533 1-4 May 533 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1553 1-2 May 1557 1-2 Jul 1553 1-2 Aug 1515 1-4 Sep 1439 1-2 Nov 1395 3-4 Jan 1392 1-4 Mar 1367 3-4 May 1358 1-2 Jul 1355 3-4 Aug 1340 1-4 Sep 1294 Nov 1262 Jan 1262 1-2 Mar 1262 1-2 May 1262 1-2 Jul 1249 3-4 Aug 1248 3-4 Sep 1248 3-4 Nov 1202 3-4 Jul 1202 3-4 Nov 1181 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.36 May 65.40 Jul 65.01 Aug 64.11 Sep 63.17 Oct 62.28 Dec 61.92 Jan 61.61 Mar 61.23 May 60.93 Jul 60.69 Aug 60.32 Sep 59.97 Oct 59.63 Dec 59.66 Jan 59.49 Mar 59.56 May 59.56 Jul 59.42 Aug 59.42 Sep 59.42 Oct 59.24 Dec 59.00 Jul 58.98 Oct 58.98 Dec 58.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 443.90 May 441.80 Jul 438.80 Aug 427.80 Sep 412.50 Oct 398.60 Dec 397.40 Jan 393.20 Mar 382.40 May 375.40 Jul 373.00 Aug 365.60 Sep 357.40 Oct 346.50 Dec 345.50 Jan 343.00 Mar 343.00 May 343.00 Jul 341.80 Aug 341.80 Sep 341.80 Oct 341.80 Dec 336.00 Jul 336.00 Oct 336.00 Dec 336.00