New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2724 Up 34 Mar 2648 2678 2646 2668 Up 34 May 2747 Up 30 May 2705 2732 2703 2724 Up 34 Jul 2725 2754 2725 2747 Up 30 Sep 2736 2750 2731 2744 Up 24 Dec 2725 2733 2718 2726 Up 18 Mar 2695 2703 2688 2695 Up 14 May 2680 2685 2672 2677 Up 11 Jul 2665 Up 9 Sep 2650 Up 8 Dec 2642 Up 7