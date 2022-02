CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 751 3-4 May 758 1-4 Jul 752 1-4 Sep 753 1-2 Dec 758 1-4 Mar 763 May 759 Jul 736 Sep 736 Dec 739 3-4 Mar 739 3-4 May 733 1-4 Jul 683 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 616 3-4 May 617 1-4 Jul 613 Sep 579 3-4 Dec 568 1-4 Mar 575 1-2 May 578 1-4 Jul 578 Sep 546 1-2 Dec 541 1-2 Mar 549 May 549 Jul 549 3-4 Sep 501 1-4 Dec 494 3-4 Jul 499 Dec 479 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 728 1-4 May 692 Jul 624 Sep 544 Dec 532 Mar 535 1-4 May 535 1-4 Jul 535 1-4 Sep 526 1-4 Dec 526 1-4 Jul 526 1-4 Sep 526 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1544 1-4 May 1547 Jul 1542 Aug 1505 1-4 Sep 1433 1-4 Nov 1392 3-4 Jan 1388 1-2 Mar 1364 May 1354 1-2 Jul 1352 Aug 1337 1-4 Sep 1299 1-4 Nov 1263 3-4 Jan 1264 1-4 Mar 1264 1-4 May 1264 1-4 Jul 1251 1-2 Sep 1250 1-2 Nov 1200 1-4 Jul 1200 1-4 Nov 1179 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.75 May 65.74 Jul 65.31 Aug 64.38 Sep 63.44 Oct 62.59 Dec 62.27 Jan 61.99 Mar 61.63 May 61.34 Jul 61.08 Aug 60.58 Sep 59.98 Oct 59.45 Dec 59.29 Jan 59.10 Mar 59.17 May 59.17 Jul 59.03 Aug 59.03 Oct 58.85 Dec 58.70 Jul 58.68 Dec 58.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 437.10 May 435.10 Jul 432.20 Aug 421.70 Sep 407.30 Oct 394.40 Dec 393.50 Jan 389.80 Mar 380.60 May 374.70 Jul 372.50 Aug 365.10 Sep 356.60 Oct 346.20 Dec 344.90 Jan 342.40 Mar 342.40 May 342.40 Jul 341.20 Oct 341.20 Dec 335.40 Dec 335.40