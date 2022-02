BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2672 Up 12 Mar 2613 2641 2601 2617 Up 4 May 2698 Up 16 May 2658 2685 2655 2672 Up 12 Jul 2681 2708 2680 2698 Up 16 Sep 2688 2711 2685 2703 Up 18 Dec 2675 2697 2673 2693 Up 21 Mar 2662 2670 2650 2667 Up 21 May 2638 2655 2638 2653 Up 22 Jul 2636 2643 2636 2643 Up 25 Sep 2622 2629 2622 2629 Up 26 Dec 2622 Up 26