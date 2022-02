CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 769 May 774 Jul 767 1-2 Sep 767 1-4 Dec 771 1-4 Mar 775 1-2 May 770 1-4 Jul 744 1-4 Sep 744 Dec 747 3-4 Mar 747 1-2 May 741 Jul 688 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 634 3-4 May 633 3-4 Jul 628 Sep 590 3-4 Dec 577 3-4 Mar 585 May 587 3-4 Jul 587 Sep 553 Dec 548 1-4 Mar 555 May 555 Jul 556 1-2 Sep 508 Dec 497 1-2 Jul 501 3-4 Dec 479 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 715 May 683 1-2 Jul 621 1-4 Sep 555 1-2 Dec 543 1-2 Mar 547 May 547 Jul 547 Sep 538 Dec 538 Jul 538 Sep 538 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1528 1-2 May 1534 1-4 Jul 1528 Aug 1490 Sep 1422 1-2 Nov 1382 Jan 1379 Mar 1359 1-2 May 1353 3-4 Jul 1353 3-4 Aug 1341 1-4 Sep 1306 3-4 Nov 1272 3-4 Jan 1273 Mar 1273 May 1273 Jul 1260 1-4 Aug 1259 1-4 Sep 1259 1-4 Nov 1207 1-4 Jul 1207 1-4 Nov 1185 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.83 May 65.75 Jul 65.27 Aug 64.37 Sep 63.52 Oct 62.72 Dec 62.42 Jan 62.10 Mar 61.73 May 61.41 Jul 61.16 Aug 60.66 Sep 60.08 Oct 59.54 Dec 59.36 Jan 59.16 Mar 59.23 May 59.23 Jul 59.09 Aug 59.09 Sep 59.09 Oct 58.91 Dec 58.76 Jul 58.76 Oct 58.76 Dec 58.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 436.00 May 433.50 Jul 430.00 Aug 420.10 Sep 405.50 Oct 390.70 Dec 389.60 Jan 385.90 Mar 377.10 May 372.20 Jul 370.50 Aug 365.80 Sep 360.60 Oct 351.50 Dec 351.20 Jan 351.20 Mar 351.20 May 351.20 Jul 350.00 Aug 350.00 Sep 350.00 Oct 350.00 Dec 343.40 Jul 343.40 Oct 343.40 Dec 343.40