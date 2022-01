BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2576 Up 30 Mar 2508 2534 2491 2528 Up 34 May 2555 2583 2544 2576 Up 30 Jul 2584 2608 2568 2600 Up 32 Sep 2591 2614 2575 2608 Up 33 Dec 2576 2607 2568 2600 Up 34 Mar 2569 2588 2552 2581 Up 31 May 2550 2579 2550 2573 Up 31 Jul 2544 2571 2544 2566 Up 30 Sep 2538 2563 2538 2558 Up 30 Dec 2554 Up 30