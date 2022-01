Monday At Estadio Mario Alberto Kempee Cordoba, Argentina Purse: $430,530 Surface: Red clay CORDOBA, ARGENTINA (AP) _ Results Monday from Cordoba Open at Estadio Mario Alberto Kempee (seedings in parentheses): Men's Doubles Round of 16

Pedro Cachin and Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Federico Delbonis and Federico Coria, Argentina, 6-3, 6-4.