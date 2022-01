Farmers Insurance Open Scores

Saturday La Jolla, Calif. a-Torrey Pines - South (Host Course) 7,765 yards; Par 72 b-Torrey Pines - North 7,258 yards; Par 72 Purse: $8.4 million Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

(x-won on first playoff hole)

x-Luke List 67a-68b-72a-66a—273 Will Zalatoris 69a-68b-65a-71a—273 Jason Day 70a-65b-67a-72a—274 Jon Rahm 66a-65b-72a-71a—274 Cameron Tringale 67a-65b-72a-70a—274 Sungjae Im 70b-66a-68a-71a—275 Joaquin Niemann 69a-68b-71a-67a—275 Pat Perez 72a-68b-67a-68a—275 Aaron Rai 67b-68a-68a-72a—275 Justin Rose 67b-71a-69a-68a—275 Billy Horschel 63b-73a-69a-71a—276 Si Woo Kim 71a-64b-70a-71a—276 Taylor Montgomery 72a-64b-71a-69a—276 Austin Smotherman 67b-71a-72a-66a—276 Michael Thompson 64b-73a-70a-69a—276 Marc Leishman 71a-67b-69a-70a—277 Ryan Palmer 67b-69a-69a-72a—277 Taylor Pendrith 67b-71a-68a-71a—277 Sepp Straka 73a-66b-67a-71a—277 Daniel Berger 67b-72a-68a-71a—278 Talor Gooch 73a-66b-72a-67a—278 Scottie Scheffler 70a-67b-70a-71a—278 Justin Thomas 68a-63b-73a-74a—278 Cameron Young 67b-74a-64a-73a—278 Dustin Johnson 68a-69b-69a-73a—279 Peter Malnati 67a-66b-73a-73a—279 Mito Pereira 69a-69b-70a-71a—279 Doc Redman 74a-63b-72a-70a—279 Sahith Theegala 67b-68a-73a-71a—279 Lanto Griffin 73a-68b-74a-65a—280 Hideki Matsuyama 72a-67b-73a-68a—280 Maverick McNealy 67b-71a-67a-75a—280 Nick Taylor 73a-65b-71a-71a—280 Doug Ghim 66b-73a-71a-71a—281 Matthew NeSmith 68b-71a-69a-73a—281 Xander Schauffele 68b-72a-69a-72a—281 Greyson Sigg 72a-68b-72a-69a—281 J.J. Spaun 73a-66b-71a-71a—281 Bill Haas 67b-69a-70a-76a—282 Sebastian Munoz 74a-65b-70a-73a—282 Alex Noren 70a-69b-71a-72a—282 Chad Ramey 71a-67b-73a-71a—282 Kevin Streelman 70a-71b-69a-72a—282 Jhonattan Vegas 71a-69b-71a-71a—282 Gary Woodland 72a-68b-69a-73a—282 Christiaan Bezuidenhout 69b-69a-72a-73a—283 Cameron Champ 75a-65b-70a-73a—283 Kevin Chappell 73a-68b-73a-69a—283 Anirban Lahiri 71b-70a-72a-70a—283 Martin Laird 67b-74a-70a-72a—283 Hank Lebioda 74a-67b-72a-70a—283 Patrick Reed 72a-66b-72a-73a—283 Scott Stallings 69b-72a-76a-66a—283 Kevin Tway 65b-74a-72a-72a—283 Jimmy Walker 69b-70a-69a-75a—283 Wyndham Clark 69a-72b-72a-71a—284 Cameron Davis 68b-72a-71a-73a—284 David Lipsky 68b-73a-74a-69a—284 Adam Schenk 69a-62b-75a-78a—284 Alex Smalley 73a-62b-76a-73a—284 Robert Streb 67b-73a-68a-76a—284 Francesco Molinari 66b-72a-73a-74a—285 Patrick Rodgers 71b-69a-71a-74a—285 Matthew Wolff 71a-70b-71a-74a—286 Keegan Bradley 70a-70b-71a-76a—287 Adam Long 72a-69b-73a-73a—287 Joseph Bramlett 73a-66b-71a-78a—288 Curtis Thompson 70b-71a-72a-75a—288 Camilo Villegas 70b-69a-73a-76a—288 Andrew Novak 71a-70b-77a-71a—289 Carlos Ortiz 72a-69b-75a-73a—289 Chez Reavie 70a-70b-73a-76a—289 Rory Sabbatini 71a-68b-73a-77a—289 Bronson Burgoon 70b-70a-74a-76a—290 Seung-Yul Noh 73a-68b-74a-75a—290 Scott Piercy 72a-66b-76a-78a—292 Michael Gligic 67b-74a-75a-77a—293 C.T. Pan 67b-72a-77a-79a—295 Adam Svensson 72a-69b-79a-78a—298

Missed Cut