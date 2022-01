CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 786 1-4 May 791 Jul 782 Sep 782 Dec 786 1-2 Mar 790 3-4 May 784 Jul 755 1-4 Sep 754 1-4 Dec 757 1-4 Mar 756 1-4 May 752 1-4 Jul 701 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 636 May 633 1-4 Jul 626 1-4 Sep 584 1-4 Dec 569 1-2 Mar 577 May 580 Jul 579 3-4 Sep 548 Dec 543 1-2 Mar 550 1-4 May 550 1-4 Jul 551 3-4 Sep 505 1-2 Dec 495 1-4 Jul 499 1-2 Dec 477 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 675 1-2 May 640 Jul 591 1-4 Sep 527 Dec 530 3-4 Mar 534 1-4 May 534 1-4 Jul 534 1-4 Sep 525 1-4 Dec 525 1-4 Jul 525 1-4 Sep 525 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1470 May 1475 1-4 Jul 1473 1-2 Aug 1443 1-2 Sep 1384 1-2 Nov 1351 1-2 Jan 1349 Mar 1327 1-2 May 1321 1-4 Jul 1322 3-4 Aug 1313 1-2 Sep 1293 1-2 Nov 1255 1-2 Jan 1256 Mar 1256 May 1256 Jul 1243 1-4 Aug 1242 1-4 Sep 1242 1-4 Nov 1193 1-2 Jul 1193 1-2 Nov 1177 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 65.27 May 65.24 Jul 64.79 Aug 63.92 Sep 63.07 Oct 62.26 Dec 61.89 Jan 61.51 Mar 61.04 May 60.62 Jul 60.27 Aug 59.69 Sep 59.04 Oct 58.51 Dec 58.34 Jan 58.13 Mar 58.20 May 58.20 Jul 58.06 Aug 58.06 Oct 57.88 Dec 57.73 Jul 57.73 Dec 57.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 411.20 May 410.00 Jul 408.20 Aug 400.80 Sep 390.60 Oct 380.20 Dec 378.90 Jan 375.60 Mar 368.00 May 363.60 Jul 363.10 Aug 359.70 Sep 355.50 Oct 348.00 Dec 348.40 Jan 348.40 Mar 348.40 May 348.40 Jul 347.20 Aug 347.20 Sep 347.20 Oct 347.20 Dec 340.60 Jul 340.60 Oct 340.60 Dec 340.60