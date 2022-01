BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2546 Up 40 Mar 2444 2499 2440 2494 Up 43 May 2500 2551 2496 2546 Up 40 Jul 2524 2574 2521 2568 Up 38 Sep 2532 2581 2529 2575 Up 39 Dec 2524 2569 2521 2566 Up 38 Mar 2509 2554 2506 2550 Up 36 May 2503 2545 2503 2542 Up 34 Jul 2498 2537 2498 2536 Up 34 Sep 2494 2529 2494 2528 Up 34 Dec 2524 Up 34