CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 777 May 782 1-4 Jul 773 1-2 Sep 774 1-4 Dec 778 1-2 Mar 782 1-2 May 776 1-2 Jul 750 3-4 Sep 750 1-4 Dec 753 1-2 Mar 752 3-4 May 748 Jul 698 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 625 1-4 May 623 Jul 616 Sep 579 1-4 Dec 566 3-4 Mar 574 1-4 May 577 1-4 Jul 577 Sep 546 1-2 Dec 541 1-4 Mar 548 1-4 May 548 1-4 Jul 549 3-4 Sep 503 1-2 Dec 493 1-2 Jul 497 3-4 Dec 474 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 655 May 624 3-4 Jul 576 Sep 520 Dec 525 1-2 Mar 529 May 529 Jul 529 Sep 520 Dec 520 Jul 520 Sep 520 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1448 1-4 May 1454 Jul 1453 1-2 Aug 1427 1-4 Sep 1369 3-4 Nov 1338 Jan 1337 3-4 Mar 1321 1-2 May 1317 3-4 Jul 1320 3-4 Aug 1313 Sep 1293 Nov 1259 3-4 Jan 1260 Mar 1260 May 1260 Jul 1247 1-4 Aug 1246 1-4 Sep 1246 1-4 Nov 1197 1-2 Jul 1197 1-2 Nov 1181 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 64.34 May 64.35 Jul 63.96 Aug 63.15 Sep 62.29 Oct 61.51 Dec 61.19 Jan 60.86 Mar 60.47 May 60.13 Jul 59.84 Aug 59.21 Sep 58.62 Oct 58.09 Dec 57.91 Jan 57.71 Mar 57.78 May 57.78 Jul 57.64 Aug 57.64 Sep 57.64 Oct 57.46 Dec 57.31 Jul 57.31 Oct 57.31 Dec 57.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 404.70 May 403.30 Jul 401.80 Aug 395.10 Sep 386.30 Oct 377.50 Dec 376.60 Jan 373.90 Mar 367.60 May 364.20 Jul 364.00 Aug 361.40 Sep 357.90 Oct 349.70 Dec 350.10 Jan 350.10 Mar 350.10 May 350.10 Jul 348.90 Aug 348.90 Sep 348.90 Oct 348.90 Dec 342.30 Jul 342.30 Oct 342.30 Dec 342.30