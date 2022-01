BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2560 Up 6 Mar 2505 2535 2496 2513 Up 10 May 2557 2586 2547 2560 Up 6 Jul 2576 2603 2565 2579 Up 7 Sep 2580 2606 2570 2584 Up 9 Dec 2569 2595 2559 2573 Up 10 Mar 2550 2574 2547 2555 Up 10 May 2544 2560 2541 2547 Up 10 Jul 2538 2540 2538 2540 Up 9 Sep 2532 2532 2532 2532 Up 9 Dec 2527 Up 9