CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 818 May 822 1-4 Jul 807 3-4 Sep 807 Dec 810 1-4 Mar 812 3-4 May 805 1-4 Jul 774 1-4 Sep 773 1-4 Dec 775 1-2 Mar 775 1-4 May 772 Jul 722 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 620 May 618 1-2 Jul 614 1-4 Sep 582 1-4 Dec 569 3-4 Mar 577 1-4 May 580 1-2 Jul 580 1-2 Sep 551 1-4 Dec 546 Mar 553 May 553 Jul 554 Sep 507 3-4 Dec 493 1-2 Jul 497 3-4 Dec 477 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 652 1-2 May 622 1-2 Jul 576 3-4 Sep 516 Dec 521 1-4 Mar 524 3-4 May 524 3-4 Jul 524 3-4 Sep 515 3-4 Dec 515 3-4 Jul 515 3-4 Sep 515 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1407 1-4 May 1416 Jul 1420 1-4 Aug 1398 Sep 1344 1-2 Nov 1318 1-2 Jan 1320 1-2 Mar 1310 3-4 May 1309 1-4 Jul 1312 1-2 Aug 1305 1-2 Sep 1285 1-2 Nov 1256 1-2 Jan 1256 1-2 Mar 1256 1-2 May 1256 1-2 Jul 1243 3-4 Aug 1242 3-4 Sep 1242 3-4 Nov 1197 1-4 Jul 1197 1-4 Nov 1183 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 62.51 May 62.60 Jul 62.33 Aug 61.69 Sep 61.04 Oct 60.47 Dec 60.24 Jan 59.98 Mar 59.65 May 59.39 Jul 59.18 Aug 58.76 Sep 58.30 Oct 57.93 Dec 57.87 Jan 57.71 Mar 57.78 May 57.78 Jul 57.39 Aug 57.39 Sep 57.39 Oct 57.21 Dec 57.09 Jul 57.09 Oct 57.09 Dec 57.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 392.00 May 391.30 Jul 390.30 Aug 385.10 Sep 378.60 Oct 372.20 Dec 371.30 Jan 369.20 Mar 364.90 May 362.40 Jul 362.60 Aug 360.00 Sep 356.50 Oct 350.40 Dec 350.30 Jan 350.30 Mar 350.30 May 350.30 Jul 349.10 Aug 349.10 Sep 349.10 Oct 349.10 Dec 342.50 Jul 342.50 Oct 342.50 Dec 342.50