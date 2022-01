CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 800 1-2 May 804 Jul 792 1-4 Sep 792 1-4 Dec 795 1-4 Mar 799 May 792 1-4 Jul 762 3-4 Sep 762 Dec 766 3-4 Mar 766 1-2 May 762 Jul 712 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 621 May 617 1-2 Jul 610 3-4 Sep 580 1-4 Dec 567 1-2 Mar 575 May 578 1-4 Jul 577 1-2 Sep 544 1-4 Dec 537 3-4 Mar 544 3-4 May 544 3-4 Jul 545 3-4 Sep 506 3-4 Dec 493 1-4 Jul 497 1-2 Dec 477 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 631 1-4 May 600 3-4 Jul 563 1-4 Sep 515 3-4 Dec 521 1-2 Mar 525 May 525 Jul 525 Sep 516 Dec 516 Jul 516 Sep 516 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1403 May 1411 Jul 1414 Aug 1388 3-4 Sep 1333 1-4 Nov 1307 1-2 Jan 1308 Mar 1298 1-4 May 1295 1-2 Jul 1298 1-2 Aug 1292 3-4 Sep 1272 3-4 Nov 1243 Jan 1243 Mar 1243 May 1243 Jul 1230 1-4 Aug 1229 1-4 Sep 1229 1-4 Nov 1184 Jul 1184 Nov 1169 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 61.97 May 62.02 Jul 61.72 Aug 61.05 Sep 60.36 Oct 59.71 Dec 59.46 Jan 59.21 Mar 58.89 May 58.63 Jul 58.42 Aug 58.05 Sep 57.60 Oct 57.24 Dec 57.18 Jan 57.03 Mar 57.10 May 57.10 Jul 56.71 Aug 56.71 Sep 56.71 Oct 56.53 Dec 56.41 Jul 56.41 Oct 56.41 Dec 56.41 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 393.90 May 392.70 Jul 391.60 Aug 386.20 Sep 378.20 Oct 370.40 Dec 369.50 Jan 367.10 Mar 362.40 May 359.90 Jul 359.90 Aug 357.40 Sep 354.10 Oct 348.10 Dec 348.00 Jan 348.00 Mar 348.00 May 348.00 Jul 346.80 Aug 346.80 Sep 346.80 Oct 346.80 Dec 340.30 Jul 340.30 Oct 340.30 Dec 340.30