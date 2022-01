WTA Race Standings

Singles Through Jan. 23 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 10-17

1. Paula Badosa, Spain, 471

2. Ashleigh Barty, Australia, 470

3. Elena Rybakina, Kazakhstan, 360

4. Madison Keys, USA, 310

5. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 305

6. Daria Kasatkina, Russia, 295

7. Simona Halep, Romania, 280

8. Amanda Anisimova, USA, 280

9. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 198

10. Iga Swiatek, Poland, 185

11. Anett Kontaveit, Estonia, 185

12. Misaki Doi, Japan, 185

13. Alison Riske, USA, 181

14. Veronika Kudermetova, Russia, 180

15. Coco Gauff, USA, 165

16. Qinwen Zheng, China, 128

17. Ana Konjuh, Croatia, 120

18. Tamara Zidansek, Slovenia, 111

19. Naomi Osaka, Japan, 110

20. Ajla Tomljanovic, Australia, 110

21. Ann Li, USA, 110

22. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 110

23. Shelby Rogers, USA, 101

24. Caroline Garcia, France, 101

25. Sofia Kenin, USA, 101

26. Kaja Juvan, Slovenia, 101

27. Ons Jabeur, Tunisia, 100

28. Garbine Muguruza, Spain, 100

29. Victoria Azarenka, Belarus, 100

30. Belinda Bencic, Switzerland, 100

31. Madison Brengle, USA, 90

32. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 90

33. Marie Bouzkova, Czech Republic, 80

34. Lauren Davis, USA, 79

35. Anastasia Potapova, Russia, 78

36. Kamilla Rakhimova, Russia, 78

37. Rebecca Peterson, Sweden, 78

38. Oceane Dodin, France, 69

39. Liudmila Samsonova, Russia, 61

40. Viktorija Golubic, Switzerland, 61

41. Claire Liu, USA, 61

42. Irina-Camelia Begu, Romania, 60

43. Jasmine Paolini, Italy, 60

44. Andrea Petkovic, Germany, 60

45. Clara Tauson, Denmark, 60

46. Petra Kvitova, Czech Republic, 56

47. Ekaterina Alexandrova, Russia, 56

48. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 56

49. Priscilla Hon, Australia, 56

50. Maria Sakkari, Greece, 55

Doubles

1. Makoto Ninomiya and Eri Hozumi, Japan, 281

2. Sania Mirza, India, and Nadiia Kichenok, Ukraine, 186

3. Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, 186

3. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 186

5. Lidziya Marozava, Belarus, and Kaitlyn Christian, United States, 120

6. Kimberley Zimmermann, Belgium, and Julia Lohoff, Germany, 61

7. Gabriela Dabrowski, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, 2

8. Sabrina Santamaria, United States, and Miyu Kato, Japan, 2