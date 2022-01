The American Express Par Scores

Saturday La Quinta, Calif. a-PGA WEST TPC Stadium Course (Host Course) 7,158 yards; Par 72 b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course 7,147 yards; Par 72 c-La Quinta Country Club 7,060 yards; Par 72 Purse: $7.6 million Third Round

Note: Tournament is played on three courses.

Paul Barjon 66c-67b-65a—198 -18 Lee Hodges 62c-72b-64a—198 -18 Tom Hoge 65b-66a-68c—199 -17 Seamus Power 65b-69a-66c—200 -16 Lanto Griffin 67b-65a-69c—201 -15 Harry Higgs 66c-68b-67a—201 -15 Francesco Molinari 67c-67b-67a—201 -15 Hudson Swafford 70c-65b-66a—201 -15 Harold Varner III 68c-66b-67a—201 -15 Cameron Young 64c-68b-69a—201 -15 Patrick Cantlay 62c-68b-72a—202 -14 Denny McCarthy 67b-67a-68c—202 -14 Sahith Theegala 72c-62b-68a—202 -14 Will Zalatoris 71c-61b-70a—202 -14 Wyndham Clark 65c-69b-69a—203 -13 Jon Rahm 66c-70b-67a—203 -13 Davis Riley 66c-69b-68a—203 -13 Joseph Bramlett 65a-67c-72b—204 -12 Lucas Glover 66c-69b-69a—204 -12 Brian Harman 67b-70a-67c—204 -12 David Lipsky 67b-68a-69c—204 -12 Roger Sloan 66a-67c-71b—204 -12 Adam Svensson 69c-67b-68a—204 -12 Charles Howell III 69a-68c-68b—205 -11 Zach Johnson 67c-66b-72a—205 -11 Si Woo Kim 68c-68b-69a—205 -11 Patton Kizzire 67a-67c-71b—205 -11 Greyson Sigg 65b-67a-73c—205 -11 Brandt Snedeker 65c-69b-71a—205 -11 Martin Trainer 66a-71c-68b—205 -11 Christiaan Bezuidenhout 66c-72b-68a—206 -10 Sungjae Im 69b-67a-70c—206 -10 Kyoung-Hoon Lee 64a-71c-71b—206 -10 Luke List 70b-70a-66c—206 -10 Andrew Putnam 70b-66a-70c—206 -10 Aaron Rai 67c-67b-72a—206 -10 Sam Ryder 65a-68c-73b—206 -10 Alex Smalley 67c-70b-69a—206 -10 Nick Hardy 68a-71c-68b—207 -9 Russell Henley 67b-70a-70c—207 -9 J.T. Poston 69b-69a-69c—207 -9 Patrick Rodgers 70a-68c-69b—207 -9 Camilo Villegas 69b-68a-70c—207 -9 Jared Wolfe 70a-65c-72b—207 -9 Abraham Ancer 67b-71a-70c—208 -8 Kevin Chappell 67c-69b-72a—208 -8 Jason Dufner 70a-67c-71b—208 -8 Brice Garnett 68b-71a-69c—208 -8 Doug Ghim 67b-68a-73c—208 -8 Michael Gligic 68b-68a-72c—208 -8 Adam Hadwin 68c-72b-68a—208 -8 Anirban Lahiri 69c-67b-72a—208 -8 Hank Lebioda 68b-69a-71c—208 -8 Graeme McDowell 66c-69b-73a—208 -8 Taylor Moore 66c-70b-72a—208 -8 Justin Rose 68b-73a-67c—208 -8 Sepp Straka 67a-69c-72b—208 -8 Vincent Whaley 70c-64b-74a—208 -8 Bronson Burgoon 66b-70a-73c—209 -7 Jason Day 67b-75a-67c—209 -7 Tony Finau 72c-70b-67a—209 -7 Emiliano Grillo 71b-65a-73c—209 -7 Trey Mullinax 70c-68b-71a—209 -7 Seung-Yul Noh 68a-71c-70b—209 -7 Henrik Norlander 69a-67c-73b—209 -7 Patrick Reed 71c-70b-68a—209 -7 Scottie Scheffler 69c-70b-70a—209 -7 J.J. Spaun 75b-67a-67c—209 -7 Stephen Stallings Jr. 69b-67a-73c—209 -7 Nick Taylor 69b-69a-71c—209 -7

Missed Cut