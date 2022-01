CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 780 May 784 3-4 Jul 774 1-4 Sep 775 1-2 Dec 779 3-4 Mar 784 May 777 1-4 Jul 750 Sep 750 Dec 755 Mar 756 1-4 May 751 3-4 Jul 695 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 616 1-4 May 614 Jul 608 1-2 Sep 578 1-2 Dec 565 1-4 Mar 573 May 575 3-4 Jul 575 1-4 Sep 542 Dec 535 1-2 Mar 542 1-4 May 542 1-4 Jul 543 1-2 Sep 504 1-2 Dec 495 Jul 499 1-4 Dec 479 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 623 May 592 1-4 Jul 558 1-4 Sep 507 Dec 511 3-4 Mar 515 1-4 May 515 1-4 Jul 515 1-4 Sep 506 1-4 Dec 506 1-4 Jul 506 1-4 Sep 506 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1414 1-4 May 1423 Jul 1427 1-4 Aug 1400 1-4 Sep 1344 Nov 1316 1-4 Jan 1317 1-4 Mar 1305 1-2 May 1302 3-4 Jul 1306 Aug 1300 Sep 1280 Nov 1251 Jan 1251 Mar 1251 May 1251 Jul 1234 Aug 1233 Sep 1233 Nov 1187 1-2 Jul 1187 1-2 Nov 1172 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 63.00 May 63.07 Jul 62.76 Aug 62.06 Sep 61.25 Oct 60.45 Dec 60.19 Jan 59.91 Mar 59.56 May 59.27 Jul 59.06 Aug 58.66 Sep 58.23 Oct 57.83 Dec 57.74 Jan 57.60 Mar 57.67 May 57.67 Jul 57.28 Aug 57.28 Sep 57.28 Oct 57.10 Dec 56.98 Jul 56.98 Oct 56.98 Dec 56.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 392.70 May 392.10 Jul 391.70 Aug 386.40 Sep 378.60 Oct 370.50 Dec 370.40 Jan 368.30 Mar 363.60 May 361.00 Jul 360.90 Aug 358.20 Sep 355.00 Oct 348.60 Dec 348.40 Jan 348.40 Mar 348.40 May 348.40 Jul 347.20 Aug 347.20 Sep 347.20 Oct 347.20 Dec 340.70 Jul 340.70 Oct 340.70 Dec 340.70