New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2702 unch Mar 2656 2695 2639 2660 Up 3 May 2703 2733 2685 2702 unch Jul 2717 2742 2699 2713 Down 4 Sep 2701 2737 2700 2710 Down 5 Dec 2682 2714 2676 2690 Down 4 Mar 2677 2686 2651 2666 Down 3 May 2640 2671 2639 2653 Down 2 Jul 2630 2644 2630 2644 Down 1 Sep 2634 Up 1 Dec 2626 Up 1