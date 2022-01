Australian Open Results

Tuesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD33,784,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses): Men's Singles First Round

Marin Cilic (27), Croatia, def. Emilio Gomez, Ecuador, 6-3, 6-1, 6-2.

Botic van de Zandschulp, Netherlands, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-4, 6-3, 6-2.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Marco Cecchinato, Italy, 6-4, 7-5, 7-6 (0).

Diego Schwartzman (13), Argentina, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-3, 6-4, 7-5.

Christopher O'Connell, Australia, def. Hugo Gaston, France, 7-6 (4), 6-0, 4-6, 6-1.

Roberto Bautista Agut (15), Spain, def. Stefano Travaglia, Italy, 7-6 (2), 6-4, 5-7, 6-1.

Norbert Gombos, Slovakia, def. Timofey Skatov, Kazakhstan, 6-3, 6-2, 1-6, 6-4.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Gianluca Mager, Italy, 6-3, 6-2, 6-2.

Richard Gasquet, France, def. Ugo Humbert (29), France, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (3), 6-3.

Grigor Dimitrov (26), Bulgaria, def. Jiri Lehecka, Czech Republic, 6-4, 4-6, 6-3, 7-5.

Jannik Sinner (11), Italy, def. Joao Sousa, Portugal, 6-4, 7-5, 6-1.

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-1, 6-4, 7-6 (3).

Ricardas Berankis, Lithuania, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-1, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4.

Steve Johnson, United States, def. Jordan Thompson, Australia, 7-6 (5), 6-7 (6), 4-6, 6-3, 6-3.

Benoit Paire, France, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 7-5.

Taro Daniel, Japan, def. Tomas Barrios Vera, Chile, 7-6 (5), 6-1, 6-1.

Tomas Machac, Czech Republic, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-3, 2-6, 6-4, 6-2.

Maxime Cressy, United States, def. John Isner (22), United States, 7-6 (2), 7-5, 6-7 (4), 6-7 (4), 6-4.

Pablo Andujar, Spain, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-1, 7-5, 6-1.

Andy Murray, Britain, def. Nikoloz Basilashvili (21), Georgia, 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5), 6-4.

Felix Auger-Aliassime (9), Canada, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 6-4, 0-6, 3-6, 6-3, 6-4.

Daniel Evans (24), Britain, def. David Goffin, Belgium, 6-4, 6-3, 6-0.

Taylor Fritz (20), United States, def. Maximilian Marterer, Germany, 7-6 (8), 6-3, 6-2.

Alex Molcan, Slovakia, def. Roman Safiullin, Russia, 6-3, 7-6 (9), 5-7, 7-6 (6).

Alejandro Davidovich Fokina, Spain, def. Alex Bolt, Australia, 6-3, 6-3, 6-4.

Kamil Majchrzak, Poland, def. Andreas Seppi, Italy, 6-1, 6-1, 7-5.

Nick Kyrgios, Australia, def. Liam Broady, Britain, 6-4, 6-4, 6-3.

Frances Tiafoe, United States, def. Marco Trungelliti, Argentina, 3-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3.

Alex de Minaur (32), Australia, def. Lorenzo Musetti, Italy, 3-6, 6-3, 6-0, 6-3.

Sebastian Baez, Argentina, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-4, 4-6, 6-3, 1-6, 6-2.

Women's Singles

First Round

Sorana Cirstea, Romania, def. Petra Kvitova (20), Czech Republic, 6-2, 6-2.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Daria Saville, Australia, 6-2, 6-3.

Kristina Kucova, Slovakia, def. Misaki Doi, Japan, 6-3, 7-5.

Alize Cornet, France, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-3, 6-3.

Garbine Muguruza (3), Spain, def. Clara Burel, France, 6-3, 6-4.

Elise Mertens (19), Belgium, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-4, 7-5.

Sam Stosur, Australia, def. Robin Anderson, United States, 6-7 (5), 6-3, 6-3.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Oceane Dodin, France, 2-6, 7-5, 6-3.

Anett Kontaveit (6), Estonia, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-2, 6-3.

Marketa Vondrousova (31), Czech Republic, def. Priscilla Hon, Australia, 6-2, 6-3.

Iga Swiatek (7), Poland, def. Harriet Dart, Britain, 6-3, 6-0.

Daria Kasatkina (25), Russia, def. Stefanie Voegele, Switzerland, 6-3, 6-1.

Magda Linette, Poland, def. Anastasija Sevastova, Latvia, 6-4, 7-5.

Maddison Inglis, Australia, def. Leylah Annie Fernandez (23), Canada, 6-4, 6-2.

Anastasia Pavlyuchenkova (10), Russia, def. Anna Bondar, Hungary, 6-2, 6-1.

Hailey Baptiste, United States, def. Caroline Garcia, France, 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Liudmila Samsonova, Russia, def. Emina Bektas, United States, 7-5, 6-4.

Simona Halep (14), Romania, def. Magdalena Frech, Poland, 6-4, 6-3.

Elena Rybakina (12), Kazakhstan, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-7 (3), 7-6 (3), 6-1.

Heather Watson, Britain, def. Mayar Sherif, Egypt, 6-3, 5-7, 6-2.

Zhang Shuai, China, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-3, 6-4.

Ana Konjuh, Croatia, def. Shelby Rogers, United States, 4-6, 6-3, 7-5.

Tamara Zidansek (29), Slovenia, def. Arantxa Rus, Netherlands, 3-6, 6-3, 7-6 (8).

Clara Tauson, Denmark, def. Astra Sharma, Australia, 6-3, 6-4.

Xinyu Wang, China, def. Ann Li, United States, 7-6 (5), 6-3.

Marie Bouzkova, Czech Republic, def. Rebecca Marino, Canada, 6-1, 6-3.

Danielle Collins (27), United States, def. Caroline Dolehide, United States, 6-1, 6-3.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, def. Katie Volynets, United States, 3-6, 6-2, 6-3.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Storm Sanders, Australia, 5-7, 6-3, 6-2.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Angelique Kerber (16), Germany, 6-4, 6-3.

Danka Kovinic, Montenegro, def. Jang Su Jeong, South Korea, 6-3, 2-6, 6-4.