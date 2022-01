Dutch Standings

Eredivisie

GP W D L GF GA Pts PSV Eindhoven 18 14 1 3 46 24 43 Ajax 18 13 3 2 56 4 42 Feyenoord 18 12 3 3 42 17 39 Vitesse 18 10 3 5 25 25 33 AZ Alkmaar 18 10 2 6 35 23 32 FC Twente 18 9 5 4 28 22 32 FC Utrecht 18 8 5 5 33 23 29 SC Cambuur 18 9 1 8 32 39 28 NEC Nijmegen 18 7 4 7 24 26 25 SC Heerenveen 18 7 4 7 20 25 25 Go Ahead Eagles 18 6 3 9 19 29 21 FC Groningen 18 4 7 7 20 27 19 Heracles Almelo 18 5 3 10 21 26 18 Willem II 19 5 3 11 18 38 18 RKC Waalwijk 18 3 7 8 19 30 16 Sparta 18 2 7 9 15 27 13 Fortuna Sittard 18 3 4 11 19 46 13 FC Zwolle 19 2 3 14 11 32 9

Friday, Jan. 14

FC Zwolle 2, Willem II 0

Saturday, Jan. 15

NEC Nijmegen vs. Heracles Almelo, 12:45 p.m.

Feyenoord vs. Vitesse, 2 p.m.

FC Twente vs. SC Heerenveen, 2 p.m.

Go Ahead Eagles vs. RKC Waalwijk, 3 p.m.

Sunday, Jan. 16

FC Utrecht vs. Ajax, 6:15 a.m.

FC Groningen vs. PSV Eindhoven, 8:30 a.m.

SC Cambuur vs. Sparta, 8:30 a.m.

Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar, 10:45 a.m.

Saturday, Jan. 22

Vitesse vs. FC Groningen, 12:45 p.m.

AZ Alkmaar vs. SC Cambuur, 2 p.m.

SC Heerenveen vs. FC Zwolle, 2 p.m.

Willem II vs. FC Twente, 3 p.m.

Sunday, Jan. 23

NEC Nijmegen vs. Feyenoord, 6:15 a.m.

Heracles Almelo vs. Go Ahead Eagles, 8:30 a.m.

PSV Eindhoven vs. Ajax, 8:30 a.m.

Sparta vs. FC Utrecht, 10:45 a.m.

RKC Waalwijk vs. Fortuna Sittard, 2 p.m.