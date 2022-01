CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 741 1-2 May 744 1-2 Jul 737 1-4 Sep 739 3-4 Dec 745 1-4 Mar 750 May 746 Jul 724 1-2 Sep 724 Dec 730 1-2 Mar 731 1-4 May 721 1-2 Jul 672 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 596 1-4 May 597 1-4 Jul 593 1-2 Sep 569 Dec 558 1-4 Mar 566 May 569 1-4 Jul 569 Sep 535 3-4 Dec 529 3-4 Mar 536 1-2 May 536 1-2 Jul 538 Sep 501 1-2 Dec 492 1-4 Jul 496 1-2 Dec 478 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 609 May 582 1-2 Jul 546 Sep 492 Dec 499 3-4 Mar 503 1-4 May 503 1-4 Jul 503 1-4 Sep 494 1-4 Dec 494 1-4 Jul 494 1-4 Sep 494 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1369 3-4 May 1379 1-2 Jul 1386 Aug 1365 3-4 Sep 1318 1-2 Nov 1293 Jan 1294 1-4 Mar 1282 1-2 May 1279 1-2 Jul 1282 1-4 Aug 1276 Sep 1256 Nov 1239 3-4 Jan 1239 3-4 Mar 1239 3-4 May 1239 3-4 Jul 1235 1-4 Aug 1234 1-4 Sep 1234 1-4 Nov 1175 3-4 Jul 1175 3-4 Nov 1158 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 58.21 Mar 58.46 May 58.50 Jul 58.41 Aug 58.02 Sep 57.57 Oct 57.13 Dec 56.96 Jan 56.75 Mar 56.45 May 56.22 Jul 56.14 Aug 55.87 Sep 55.55 Oct 55.35 Dec 55.42 Jan 55.30 Mar 55.33 May 55.33 Jul 54.94 Aug 54.94 Sep 54.94 Oct 54.76 Dec 54.64 Jul 54.64 Oct 54.64 Dec 54.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 445.00 Mar 405.60 May 402.80 Jul 401.90 Aug 396.80 Sep 388.40 Oct 379.00 Dec 378.30 Jan 376.40 Mar 371.10 May 367.90 Jul 367.70 Aug 363.80 Sep 362.70 Oct 353.50 Dec 353.50 Jan 353.50 Mar 353.50 May 353.50 Jul 352.30 Aug 352.30 Sep 352.30 Oct 352.30 Dec 344.90 Jul 344.90 Oct 344.90 Dec 344.90