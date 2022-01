BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2698 Up 49 Mar 2625 2683 2624 2659 Up 50 May 2664 2725 2664 2698 Up 49 Jul 2676 2734 2676 2707 Up 45 Sep 2678 2726 2677 2702 Up 40 Dec 2660 2700 2655 2676 Up 30 Mar 2635 2676 2631 2652 Up 28 May 2629 2648 2626 2639 Up 24 Jul 2631 2631 2630 2630 Up 24 Sep 2622 2622 2620 2620 Up 22 Dec 2612 Up 17