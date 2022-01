CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 746 3-4 May 749 Jul 742 1-2 Sep 744 3-4 Dec 750 1-2 Mar 756 May 752 Jul 730 Sep 730 Dec 736 1-2 Mar 737 1-4 May 727 1-2 Jul 678 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 587 1-2 May 589 1-2 Jul 587 3-4 Sep 567 1-4 Dec 557 3-4 Mar 565 3-4 May 569 Jul 569 Sep 540 1-4 Dec 536 1-2 Mar 542 3-4 May 542 3-4 Jul 544 1-2 Sep 508 Dec 498 Jul 502 1-4 Dec 477 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 623 May 597 1-2 Jul 565 3-4 Sep 514 Dec 517 3-4 Mar 521 1-4 May 521 1-4 Jul 521 1-4 Sep 512 1-4 Dec 512 1-4 Jul 512 1-4 Sep 512 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1365 1-4 Mar 1377 1-4 May 1387 1-4 Jul 1394 3-4 Aug 1375 1-4 Sep 1329 Nov 1304 1-2 Jan 1306 1-2 Mar 1295 1-2 May 1292 1-2 Jul 1295 1-4 Aug 1287 Sep 1267 Nov 1250 1-2 Jan 1250 1-2 Mar 1250 1-2 May 1250 1-2 Jul 1244 Aug 1243 Sep 1243 Nov 1181 3-4 Jul 1181 3-4 Nov 1166 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 58.18 Mar 58.44 May 58.57 Jul 58.59 Aug 58.28 Sep 57.90 Oct 57.53 Dec 57.41 Jan 57.22 Mar 56.93 May 56.69 Jul 56.56 Aug 56.36 Sep 55.98 Oct 55.78 Dec 55.84 Jan 55.73 Mar 55.76 May 55.76 Jul 55.37 Aug 55.37 Sep 55.37 Oct 55.19 Dec 55.07 Jul 55.07 Oct 55.07 Dec 55.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 423.70 Mar 408.90 May 407.00 Jul 406.50 Aug 401.70 Sep 393.30 Oct 383.80 Dec 382.70 Jan 380.40 Mar 376.10 May 372.80 Jul 372.80 Aug 368.90 Sep 365.80 Oct 356.40 Dec 356.40 Jan 356.40 Mar 356.40 May 356.40 Jul 355.20 Aug 355.20 Sep 355.20 Oct 355.20 Dec 347.80 Jul 347.80 Oct 347.80 Dec 347.80