WTA Race Standings

Singles Through Jan. 11 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 10-17

1. Ashleigh Barty, Australia, 470

2. Elena Rybakina, Kazakhstan, 305

3. Simona Halep, Romania, 280

4. Amanda Anisimova, USA, 280

5. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 198

6. Iga Swiatek, Poland, 185

7. Misaki Doi, Japan, 185

8. Veronika Kudermetova, Russia, 180

9. Qinwen Zheng, China, 128

10. Naomi Osaka, Japan, 110

11. Daria Kasatkina, Russia, 110

12. Ann Li, USA, 110

13. Victoria Azarenka, Belarus, 100

14. Shelby Rogers, USA, 100

15. Sofia Kenin, USA, 100

16. Kaja Juvan, Slovenia, 100

17. Marie Bouzkova, Czech Republic, 80

18. Kamilla Rakhimova, Russia, 78

19. Viktorija Golubic, Switzerland, 60

20. Anastasia Potapova, Russia, 60

21. Ana Konjuh, Croatia, 60

22. Irina-Camelia Begu, Romania, 60

23. Andrea Petkovic, Germany, 60

24. Clara Tauson, Denmark, 60

25. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 60

26. Maria Sakkari, Greece, 55

27. Coco Gauff, USA, 55

28. Leylah Annie Fernandez, Canada, 55

29. Ajla Tomljanovic, Australia, 55

30. Priscilla Hon, Australia, 55

31. Anastasia Gasanova, Russia, 55

32. Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands, 48

33. Claire Liu, USA, 48

34. Zhu Lin, China, 48

35. Anna Bondar, Hungary, 48

36. Sorana Cirstea, Romania, 30

37. Sara Sorribes Tormo, Spain, 30

38. Anastasija Sevastova, Latvia, 30

39. Madison Keys, USA, 30

40. Vera Zvonareva, Russia, 30

41. Madison Brengle, USA, 30

42. Kaia Kanepi, Estonia, 30

43. Jasmine Paolini, Italy, 30

44. Clara Burel, France, 30

45. Rebecca Peterson, Sweden, 30

46. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 30

47. Maryna Zanevska, Belgium, 30

48. Daria Saville, Australia, 25

49. Maddison Inglis, Australia, 25

50. Despina Papamichail, Greece, 25

Doubles

1. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 6450

2. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 5070

3. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens, Belgium, 3892

4. Nicole Melichar, United States, and Demi Schuurs, Netherlands, 3440

5. Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai, China, 2911

6. Caty McNally and Coco Gauff, United States, 2770

7. Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Desirae Krawczyk, United States, 2695

8. Andreja Klepac, Slovenia, and Darija Jurak, Croatia, 2650

9. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani, Brazil, 2570

10. Sharon Fichman, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, 2491